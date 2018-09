Nascondeva la cocaina in un muretto a secco: nei guai un ragazzo

FASANO - Aveva nascosto 2,3 grammi di cocaina in un muretto a secco. Ma i carabinieri del Norm della compagnia di Fasano hanno trovato il nascondiglio. Un fasanese di 23 anni è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione al fine di spaccio di stupefacente. Il giovane è stato trovato in possesso della sostanza stupefacenre durante un controllo effettuato in via Parco Cavallo, a Fasano.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione celato nell’armadio della camera da letto, posto sotto sequestro unitamente allo stupefacente.