Doveva essere ai domiciliari, ma sabato sera era uscito: arrestato

FASANO - L'uscita del sabato sera nonostante gli arresti domiciliari, è costata un ulteriore accusa e l'arresto per Carlo Cofano, 37 anni, di Pezze di Greco. I carabinieri della stazione non lo hanno trovato nella sua abitazione, lo scorso sabato, nel corso di un controllo.

Cofano era stato tratto in arresto a febbraio, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi unitamente a 14 persone, ritenute responsabili - a vario titolo - di detenzione e cessione in concorso di sostanze stupefacenti, ricettazione, tentata estorsione, rapina, nonché detenzione e porto abusivi di armi da fuoco. L’attività investigativa condotta dai carabinieri delle Compagnie di Brindisi e Fasano ha permesso di disarticolare due gruppi dediti al traffico di stupefacenti, sequestrare sei quintali di marijuana documentandone il trasporto nel territorio nazionale ed individuare i luoghi di occultamento/stoccaggio della stessa.

