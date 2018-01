Doveva essere ai domiciliari: sorpreso in auto, corre a casa e si infila a letto vestito

SAN DONACI - Doveva essere nella sua abitazione a San Donaci, in regime di arresti domiciliari e invece è stato sorpreso da un carabiniere in provincia di Lecce: lui, Cosimo Valerio Marcellino, 45 anni, ha tentato di rientrare a casa in fretta e furia e si messo a letto, sotto le coperte, ancora vestito nella speranza di riuscire a sottrarsi all'accusa di evasione. Niente da fare. E' finito in carcere.

Quel carabinieri ha allertato i colleghi. Marcellino è stato condotto nella casa circondariale di via Appia di Brindisi. Era sottoposto alla detenzione domiciliare per un cumulo pene per varie rapine commesse nelle province di Brindisi e Lecce, e spaccio di sostanze stupefacenti: nella giornata di ieri, domenica, si è allontanato a bordo dell'autovettura Fiat Punto di un congiunto e ha raggiunto Campi Salentina. Nella cittadina leccese, vistosi riconosciuto da un carabiniere della stazione di San Donaci, a forte velocità ha fatto tempestivo rientro nella sua abitazione. I militari si sono recati immediatamente a casa sua, sorprendendolo sotto le coperte con i vestiti ancora indossati, mentre dialogava con i propri familiari come se nulla fosse accaduto.

