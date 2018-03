Droga, armi e munizioni in un box auto: arrestata una persona

FRANCAVILLA FONTANA - Un ingente quantitativo di droga, armi e munizioni sarebbero stati sequestrati dai carabinieri, a seguito di un controllo effettuato presso un box auto situato a Francavilla Fontana. A quanto pare una persona è stata arrestata in flagranza di reato. I militari sono entrati in azione intorno alle ore 18,30 di martedì (20 marzo). Gli investigatori mantengono stretto riserbo. Da quanto appreso, nel garage sarebbero state trovate armi di diverso calibro. Le perquisizioni e gli accertamenti sono andati avanti per ore. Ulteriori dettagli nelle prossime ore.