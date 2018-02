Droga, armi, mancato pagamento degli alimenti: denunciate tre persone

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi per armi, droga, e omessa corresponsione degli alimenti.

A Brindisi, i carabinieri del Norm della locale compagnia hanno denunciato a piede libero un 50emme del posto, P.C., che nel corso di una perquisizione a bordo del suo motocarro è stato trovato in possesso di un taglierino e un coltello a serramanico, occultati sotto il sedile di guida, sottoposti a sequestro.

A Ceglie Messapica, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 33enne G.G.. L'uomo, nel corso di una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 3,2 grammi di cocaina, suddivisa in 8 dosi occultate all'interno del giubbotto, sottoposte a sequestro.

A Torchiarolo, i carabinieri della locale stazione, a conclusione di accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una donna 41enne del luogo, hanno denunciato il coniuge, 46enne del posto, con il quale è in fase di separazione, per non aver corrisposto alla denunciante l'assegno per il mantenimento della stessa e del figlio minore convivente.