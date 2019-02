Abbandona l'auto e fugge a piedi: nel bagagliaio 130 chili di droga

FASANO - Non si è fermato all'Alt intimato dai carabinieri, ha accelerato, c'è stato un inseguimento, poi ha deciso di abbandonare l'auto e darsi alla fuga a piedi: nel bagagliaio c'erano 130 chili di marijuana, già divisi in colli. Appena ricevuti in consegna o destinati a essere consegnati.

Certo è che l'automobilista era a conoscenza del carico trasportato in auto se ha preferito darsi alla fuga a piedi per non essere arrestato e mantenere la propria libertà. Carico che doveva restare lontano dagli occhi degli uomini delle forze dell'ordine. Ma l'auto, ieri pomeriggio, 7 febbraio 2019, è stata notata dai carabinieri di Fasano, impegnati nel servizio di controllo nelle aree rurali, per prevenire furti e rapine.

I militari hanno notato manovre repentine e per questo hanno deciso di controllare. Con la paletta d'ordinanza hanno intimato l'Alt, ma l'automobilista non si è fermato. Il conducente ha accelerato lasciando indietro i carabinieri per alcune centinaia di metri. Nei pressi di una strada di campagna, l'uomo ha fermato l'auto, è sceso e si è messo a correre riuscendo a far perdere le tracce tra la vegetazione.

I carabinieri hanno chiesto di essere coadiuvati nelle ricerche da un elicottero del Sesto Nucleo Elicotteri di Bari, ma le ricerche andate avanti fino a sera non hanno dato esito. do La perquisizione dell’auto abbandonata ha permesso di scoprire, all’interno del portabagagli, alcuni “colli” di sostanza stupefacente: marijuana per un peso complessivo di 130 chili circa. Tutto posto sotto sequestro.

