Droga, condanna definitiva e arresto per un brindisino

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, a seguito di emissione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Lecce, hanno tratto in arresto Andrea Conte, 37 anni. Deve scontare una pena residua di sei anni, dieci mesi e undici giorni di reclusione per violazioni della normativa sugli stupefacenti, reati commessi nel mese di dicembre 2010.

L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.