Droga, evasione, violazione degli obblighi: quattro persone denunciate

E’ di quattro denunce per i reati di evasione, violazione degli obblighi e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti il bilancio dei servizi di controllo del territorio espletato dai carabinieri delle compagnia di Brindisi e San Vito dei Normanni nel fine settimana.

A Brindisi, un 32enne di origine albanese, nel corso di un controllo della circolazione stradale, è stato sorpreso con un grammo di marijuana. Ulteriori accertamenti effettuati presso l’ospedale di Brindisi hanno riscontrato la positività dell’uomo alla cocaina, pertanto allo stesso è stata ritirata la patente di guida nonché l’autoveicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

Due persone, invece, sono state denunciate per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. SI tratta di un 32enne di Brindisi sorpreso nel centro cittadino insieme a una persona originaria del Montenegro, senza regolare permesso di soggiorno, e di un 45enne di origine siciliana che per le vie di Cellino San Marco è stato sorpreso in compagnia di un uomo già noto alle forze dell’ordine,

Infine i carabinieri della stazione di Latiano hanno denunciato per evasione un 44enne del posto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo, che annovera tutta una serie di vicende giudiziarie ed è sottoposto alla misura cautelare per violazioni relative allo spaccio di stupefacenti, è stato sorpreso nel cuore della notte a girovagare per il paese. Dopo l’espletamento delle formalità di rito, l’arrestato è stato nuovamente condotto nella sua abitazione.