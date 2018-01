Droga lanciata dall'auto e nascosta negli slip: controlli dei carabinieri

BRINDISI - Controlli dei carabinieri tra Brindisi e provincia tra i giovani, contro l'uso di sostanze stupefacenti. A Brindisi un giovane alla guida di un'autovettura si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti e gli è stata ritirata la patente con successiva denuncia, mentre il passeggero è stato segnalato per aver lanciato la droga dal finestrino.

Ad essere denunciato è stato un 33enne del posto, che, fermato alla guida di un’autovettura, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata. Nella circostanza, i militari hanno contestato la violazione amministrativa per inosservanza della normativa sugli stupefacenti al passeggero, 35enne di San Vito dei Normanni, che durante le fasi del controllo, ha tentato di disfarsi dello stupefacente gettandolo dal finestrino. Recuperato dagli operanti, si tratta di un involucro contenente 1,1 grammi di “marijuana”, sottoposto a sequestro.

A San Vito dei Normanni, i militari hanno segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale un 21enne del luogo, poiché, nel corso della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2,7 grammi di hashish, nascosta nella biancheria intima. A Carovigno, infine, è stato denunciato per evasione, un 56enne di origine rumena, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per atti persecutori commessi nei confronti della coniuge, poiché all’atto del controllo non è stato trovato all'interno dell'abitazione.