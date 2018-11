Droga nascosta all'interno del ripostiglio: nuovi guai per un giovane

VILLA CASTELLI – I carabinieri gli hanno fatto visita, sorprendendolo con 96 grammi di hascisc. Nuovi guai per un 23enne di Villa Castelli, Daniele Leone, che dal 18 marzo 2018 era agli arresti domiciliari per associazione per delinquere, rapina, ricettazione, porto abusivo di armi, reati commessi fra Grottaglie (Taranto) e Oria fra il 2014 e il 2016. I militari della locale stazione si sono recati presso l’abitazione del giovane insieme al nucleo cinofili di Modugno.

La droga è stata trovata all’interno di un ripostiglio, insieme a vario materiale utile per il confezionamento e la pesatura, il tutto sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 23enne è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari ritradotto presso la sua abitazione.