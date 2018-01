Droga nel ripostiglio e sotto la cuccia del cane: in manette due pusher

FASANO – Aveva nascosto la droga in un freezer interrato sotto alla cuccia dei suoi cani. Ma l’ingegnoso nascondiglio non ha tratto in inganno l’infallibile olfatto di una unità del Nucleo cinofili di Modugno . E’ stato sorpreso con 2,726 chili di marijuana, 524 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina un operaio di Pezze di Greco di 45 anni, L.I. Oltre alla sostanza stupefacente, l’uomo deteneva in casa anche 38 munizioni calibro 32 auto “Winchester”, mai denunciate.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della compagnia di Fasano al comando del tenente Daniele Boaglio, nel corso di una perquisizione domiciliare avvenuta ieri (19 gennaio).

Le munizioni sono state rinvenute in un cassetto del ripostiglio. E’ occorso più tempo, invece, per trovare La droga. Il 45enne, infatti, aveva scavato una buca sotto alla cuccia in muratura costruita per i suoi amici a quattro zampe. La buca poi era stata occultata con una coperta e delle assi di legno. Il 45enne, incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento. L’uomo, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi in via Appia.

Stessa sorte è toccata a un altro presunto pusher di Pezze di Greco, il 27enne A.M. Questi, sempre con l'ausilio di un'unità cinofila, è stato sorpreso, nel corso di una perquisizione domiciliare, con 1,940 chili di marijuana occultati in uno zaino all’interno di un ripostiglio, nonché di 203 grammi di hascisc, suddiviso in ovuli.

