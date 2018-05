Droga: pena da scontare in regime di domiciliari, arrestato uno straniero

FASANO – La giustizia presenta il conto a un cittadino originario dell’Albania, il 25enne Margentin Lekaj, residente a Fasano, condannato per violazione di reati inerenti gli stupefacenti. L’uomo sconterà in regime di domiciliari la parte residua di una pena di 2 anni, 11mesi e 5 giorni di reclusione. I reati contestati sono stati commessi a Modena all’inizio del 2017. L’uomo è stato raggiunto da un ordine di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Modena –Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento restrittivo gli è stato notificato dai carabinieri della stazione di Fasano.