Pistola clandestina e cocaina in un vano condominiale: indaga la polizia

BRINDISI - Una pistola clandestina calibro 6,35 e 20 grammi di cocaina. Questa la scoperta fatta dai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi in un vano condominiale situato in via Boldini, al rione Sant’Elia. Gli agenti hanno perquisito il locale nell’ambito di un’indagine sullo spaccio di droga in periferia.

L’arma, sprovvista di caricatore, si trovava in un sacchetto di plastica sottovuoto. La sostanza stupefacente era suddivisa in diversi involucri di cellophane, alcuni dei quali sottovuoto. Inoltre, sempre all’interno del locale condominiale, i poliziotti hanno recuperato della sostanza da taglio e vario materiale per il confezionamento col metodo del sottovuoto: lo stesso utilizzato, appunto, per confezionare una parte della droga.

Gli esperti della Scientifica hanno effettuato i rilievi del caso. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Non hanno ancora un volto e un nome le persone che utilizzavano quel nascondiglio. La Mobile sta indagando per sciogliere questo interrogativo, risalendo quindi ai responsabili dell’illecita detenzione della pistola e della droga.