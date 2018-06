Droga, rapina ed evasione: i carabinieri arrestano quattro persone

Quattro provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi.

I militari della stazione di Brindisi Centro hanno condotto in carcere, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Antonio Lococciolo, 58enne del posto. L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, commesso nel 2016 in Otranto (Lecce), e dovrà scontare la parte residua di una pena di 4 anni di reclusione.

A Francavilla Fontana, i carabinieri della Stazione hanno condotto presso l’istituto penale minorile di Bari, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Lecce, un 21enne del posto.

Il giovane, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, deve scontare la parte residua di una pena di 6 mesi di reclusione. Lo stesso, il 23 settembre 2015 nel Comune di Francavilla Fontana, nel corso di un servizio antidroga, veniva tratto in arresto poiché a seguito di perquisizione domiciliare e personale fu trovato in possesso di 10 grammi di hashish e semi di marijuana.

A Ostuni, i carabinieri della locale Stazione hanno condotto in carcere, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Taranto – Ufficio Esecuzioni Penali, il 25enne Mario Greco, operaio del posto.

L’uomo, ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata, porto illegale di arma e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nel 2012 nel Comune di Ostuni, deve scontare la parte residua di una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Il giovane, nello specifico, insieme ad altri 2 complici, di cui uno straniero, armati di coltelli a serramanico, avevano perpetrato una rapina ai danni dell’ufficio postale di Ostuni in via Nino Sansone Junior, facendosi consegnare la somma di circa 2.000 euro, allontanandosi subito dopo l’azione delittuosa, a bordo di un’autovettura provento di furto.

A San Vito dei Normanni, infine, i carabinieri hanno accompagnato in carcere, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, per evasione, il 28enne Lorenzo Colella, del posto. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le Indagini preliminari di Brindisi su segnalazione dei carabinieri che, il 6 giugno scorso, nel corso di un controllo, non avevano trovato in casa Colella, che si era allontanato dalla sua abitazione, in cui era ristretto agli arresti domiciliari, senza giustificato motivo.