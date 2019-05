Controlli antidroga: trovate dosi di marijuana nello scantinato di un palazzo

BRINDISI - Nell’ambito di un servizio antidroga operato dagli agenti della Squadra mobile della questura di Brindisi, nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 maggio, è stato eseguito un sequestro di sostanza stupefacente. Le perquisizioni hanno interessato il quartiere Sant’Elia a Brindisi.

Nello scantinato di un palazzo gli operatori della Sezione antidroga della Squadra mobile hanno trovato circa 25 grammi di marijuana suddivisa in 10 dosi di vario peso, confezionata in bustine singole con chiusura a clip, un bilancino elettronico di precisione nonché numerose bustine di cellophane vuote ed anch’esse del tipo a chiusura ermetica. Indagini in corso per individuare i responsabili.