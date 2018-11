Droga sotto al sedile dell'auto: barista finisce ai domiciliari

MESAGNE - Droga in auto, sotto al sedile del lato passeggero, trovata dai carabinieri dopo aver fermato un barista di Brindisi, Gianluca Amato, 26 anni: è finito ai domiciliari con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati 830 euro, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Amato è stato fermato dai militari a Mesagne, poco dopo la mezzanotte, assieme a un 28enne: è stato lui stesso a consegnare spontaneamente un involucro in cellophane con due tocchetti di hashish del peso di tre grammi e la somma contante di 830 suddivisa in 39 banconote da 20 ed una da 50. La successiva perquisizione al veicolo ha permesso di rinvenire sotto al sedile lato passeggero ove era seduto Amato un altro involucro consistente in un guanto in lattice di colore azzurro chiuso con un nodo, al cui interno c'erano 7,3 grammi di marijuana.

Successivamente è stata condotta una perquisizione domiciliare nell’appartamento del barista, a Brindisi: nella camera da letto è stato trovato un tocchetto di hashish del peso di grammi 0,4 che è stato posto sotto sequestro.

