Marijuana in valigia: brindisino arrestato sull’Intercity notte

Marijuana in valigia: un brindisino di 25 anni è stato arrestato sull’Intercity notte partito da Milano e diretto a Taranto. Gli agenti hanno trovato quasi 24 grammi di droga, imbustati e nascosti tra i vestiti in un trolley.

Il controllo

Il ragazzo è finito ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, competente per territorio. E’ finito nella rete dei controlli degli agenti della Polfer, martedì scorso, poco prima che il treno arrivasse a Taranto.

I poliziotti hanno controllato diversi passeggeri, tra questi il brindisino che avrebbe mostrato segni di nervosismo alla vista degli agenti. Avrebbe anche cercato di confondere uno dei suoi trolley tra i bagagli di altri passeggeri.

La droga

I poliziotti, a quel punto, hanno deciso di procedere con una perquisizione anche nel secondo bagaglio: hanno scoperto tre involucri, due in cellophane trasparente ed uno nero, contenenti marijuana per 23,66 grammi.

Sotto sequestro anche la somma di mille euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.