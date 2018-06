Droga, violenza privata e reati tributari: condannate due persone

BRINDISI – Uno è stato condannato per violenza privata e reati in materia di droga, l’altro per reati tributari. La giustizia presenta il conto a due persone residenti in provincia di Brindisi.

Il 32enne Francesco Soliberto, del capoluogo, deve scontare la parte residua di una pari a due anni, quattro mesi di reclusione, nonché sborsare 3.400 euro di multa per i reati di violenza privata, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

L’uomo è stato raggiunto da un “ordine di esecuzione per la carcerazione” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi”. Il provvedimento gli è stato notificato dai carabinieri della stazione di Brindisi Centro, che lo hanno condotto in carcere.

I carabinieri della stazione di Cellino San Marco, invece, hanno dato esecuzione a un provvedimento analogo emesso nei riguardi del 56enne Renzo Micelli. L’uomo deve espiare la parte residua di una pena di 9 mesi di reclusione per reati tributari, commessi a Vercelli nell’anno 2010. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.