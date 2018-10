Furto nel cantiere edile con il furgone della coop dove lavora

I carabinieri dell'aliquota di primo impiego del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di furto aggravato Donato Convertino, 59enne di Brindisi, e Giuseppe Antelmi, 30 anni, di Carovigno. I due soggetti sono stati intercettati dai militari mentre a bordo di un autocarro in uso a uno dei due arrestati, trasportavano una porta blindata completa di telaio, rubata in un complesso residenziale composto da 21 appartamenti di recente costruzione e ancora abitati. Gli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari.

Da annotare che recentemente nello stesso complesso residenziale sono avvenuti altri furti di infissi, per i quali il responsabile della società che ha costruito gli alloggi ha formalizzato regolare denuncia. La porta blindata recuperata, del valore di 700 euto, è stata restituita al responsabile della società proprietaria degli immobili. Il furgone utilizzato per il trasporto della refurtiva, di proprietà di una cooperativa presso la quale lavora uno degli arrestati, è stato sottoposto a sequestro.