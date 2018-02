Due auto a fuoco nella notte: danni a cavi, tubature e prospetto di palazzina

FASANO – Si è reso necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, una partita dal distaccamento di Ostuni e un’autobotte dal comando provinciale di Brindisi, per spegnere un incendio divampato in via Contardo Ferrini a Fasano. Ad andare a fuoco una Fiat Grande Punto intestata a una casalinga 55enne del posto, una Citroen C1 di un artigiano 41nenne di Francavilla Fontana parcheggiata accanto, cavi elettrici, tubature del gas e facciata di un palazzo. Si sono vissuti momenti di preoccupazione, fortunatamente nessuno è rimasto intossicato e non si è resa necessaria l’evacuazione dell’edificio. Sul posto anche i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’incendio è partito dalla Punto e successivamente si è esteso alla Citroen e alla facciata del palazzo divorando anche i cavi elettrici. Al momento non sarebbero state trovate tracce riconducibili a qualche azione dolosa.