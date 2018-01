Due auto in fiamme nel giro di un quarto d'ora al rione Cappuccini

BRINDISI – Due auto sono andate a fuoco a pochi minuti di distanza l’una dall’altra al rione Cappuccini, fra le 23,50 di domenica (21 gennaio) e le 00,10 di lunedì (22 gennaio).

Il primo incendio si è verificato in via Grazia Balsamo, dove una Lancia Y con una famiglia a bordo è stata interessata da un incendio mentre era in movimento, a pochi metri dall’incrocio con via Cappuccini. Fortunatamente gli occupanti del veicolo si sono messi subito un salvo. I vigili del fuoco, giunti sul posto nel giro di pochi minuti, hanno domato le fiamme.

Nel frattempo un altro rigo si era sviluppato in via Piave, nei pressi di via Appia. Dalla caserma dei vigili del fuoco di via Nicola Brandi si è dovuto muovere un secondo mezzo, perché la prima squadra era ancora impegnata in via Grazia Balsamo. In entrambi i casi, i rilievi del caso sono stati effettuati dai poliziotti della sezione Volanti della questura di Brindisi.