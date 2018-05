Tasso alcolemico elevato: patente ritirata e denuncia per due automobilisti

FASANO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fasano, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica M.V. di 35 anni e G.A. di 20 anni, entrambi del luogo.

I due, nel corso di distinti controlli avvenuti in strade diverse, sono stati sottoposti all'alcol test risultando positivi; il primo con un tasso alcolemico pari a 0,87 g/l, il secondo 1,03 g/l. A seguito dell’esito dei test, è stata ritirata a tutti e due gli automobilisti la patente di guida.

Le norme sulla circolazione stradale puniscono tutti i conducenti sorpresi alla guida con tassi che superano il limite massimo consentito di 0,5 grammi di alcool per litro di sangue, sfociando in responsabilità penali già da valori superiori a 0,8.