Ennesima rapina a Brindisi: banditi armati assaltano bar nel centro

BRINDISI – Ancora una rapina a Brindisi. Stavolta nel mirino della mala è finito il bar Farenight situato in via de’ Carpentieri, nel centro cittadino, a poche centinaia di metri dalla sede del comando provinciale dei carabinieri. Due banditi, di cui uno armato di taglierino, hanno fatto irruzione intorno a mezzanotte fra mercoledì 20 e giovedì 31 maggio.

Sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa, pari a circa 70 euro. Poi sono fuggiti, non si sa con certezza a bordo di quale mezzo, forse di uno scooter, per le vie limitrofe. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i poliziotti delle sezione Volanti. Le telecamere della zona potrebbero aver ripreso la scena. Per questo le immagini verranno acquisite nelle prossime ore.

I precedenti

I rapinatori tornano così a colpire a 13 giorni di distanza dai due colpi ravvicinati messi a segno la sera del 17 maggio ai danni della stazione di servizio Agip situata in via Porta Lecce e del Punto Snai situato al rione Bozzano. In entrambi i casi entrarono in azione due banditi armati di quello che sembrava un taser (pistola elettrica), a bordo di uno scooter.

La notte precedente (fra giovedì 16 e venerdì 17 maggio) due banditi assaltarono la sala giochi Wintime situata in viale Commenda, ma la porta di ingresso ha retto ai colpi inferti dai banditi per tentare di forzarla. Provvidenziale anche l’attivazione dell’allarme antirapina da parte di un dipendente della società di gestione del locale.

Venerdì 10 maggio cinque banditi, sotto la minaccia delle armi, fermarono un motociclista nei pressi del Monumento al Marinaio, al rione Casale, e gli sottrassero uno scooter Honda.

E ancora la sera dell’8 maggio due malfattori fecero irruzione all’interno del Penny Market di via Raffaello, al rione Sant’Elia, racimolando un bottino di circa 600 euro. Infine, il punto di inizio della nuova escalation di rapine, la notte del 29 aprile, quando due uomini armati di coltello presero di mira la sala giochi “Sala Slot Royal” situata in corso Garibaldi, facendosi consegnare circa 1000 euro.