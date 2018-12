Controlli a Mesagne e Latiano: denunciate due persone

Due persone denunciate e tre segnalate come assuntrici di sostanze stupefacenti nel corso di un servizio di controllo condotto dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni nei centri di Mesagne e Latiano, assieme ai militari delle stazioni locali.

A Mesagne sono stati segnalati all'autorità amministrativa tre giovani, due dei quali trovati in possesso complessivamente di due grammi di eroina e siringhe, un terzo di un grammo di hascisc. A Latiano denunciato invece un operaio trovato in possesso di un coltello di genere proibito.

Sempre a Latiano denunciato per appropriazione indebita un ospite di una comunità di recupero perchè, dopo aver chiesto ed ottenuto in prestito da un amico l'auto per una breve trasferta in paese, era invece scomparso. Lo hanno rintracciato quattro ore dopo i carabinieri in Contrada Cupa.