Scoperta discarica interrata di rifiuti bruciati tra gli ulivi: due denunce

OSTUNI – Due persone sono state denunciate per gestione illecita di rifiuti, realizzazione di discarica e realizzazione abusiva di rilevante trasformazione dei terreni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nell’ambito di alcuni controlli eseguiti dai carabinieri Forestali della stazione di Ostuni su tutto il territorio del nord Brindisino, volti all’accertamento di violazioni alle norme a tutela dell’ ambiente naturale. Si tratta di un 30enne L.S. di Ostuni proprietario del terreno e di un 38enne titolare della ditta che stava eseguendo i lavori di scavo e ritombamento.

Il terreno dove i forestali hanno eseguito i controlli si trova in contrada San Giovanni in agro di Ostuni. I militari hanno sorpreso una macchina escavatrice in azione, nella fase di ricopertura con terreno vegetale e detriti vari delle buche ricolme di rifiuti.

C’era una vasta area ad uliveto, per un’ estensione di oltre 1 ettaro, in cui erano stati accumulati rifiuti di vario genere: da residui di attività edilizia, terre e rocce da scavo, pneumatici fuori uso, metalli, elettrodomestici, plastiche, e finanche rifiuti pericolosi, come batterie al piombo esauste.

I rifiuti erano stati in parte spianati, per ricavare una strada larga circa 2 metri e lunga 170, al servizio della discarica abusiva, ed in parte bruciati ed interrate in buche realizzate dall’ escavatore, quindi occultate e ricoperte una volta raggiunto il piano-campagna. Tutta l’ area e l’escavatrice sono state sequestrate.

Gallery