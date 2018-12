Due incendi in meno di un'ora. Danneggiata auto di piastrellista

BRINDISI – Due incendi auto in meno di un’ora tra Brindisi e San Vito dei Normanni. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi alle 2 sono stati chiamati per spegnere un rogo che stava divorando un’auto parcheggiata al quartiere Paradiso.

Alle 2.38 alla sala operativa è giunta una richiesta di intervento per via XXV luglio a San Vito dei Normanni. Stava andando a fuoco una Fiat Grande Punto di un piastrellista, 44enne, di Carovigno. Indagini sono state avviate per fare chiarezza sui fatti. Al vaglio i fotogrammi delle telecamere installate nella zona.

