Due incendi auto nel centro abitato: una persona ferita

SAN DONACI – E’ di due auto danneggiate e una persona ferita il bilancio di un incendio verificatosi intorno alle 23 di venerdì 1 giugno in via Galileo Galilei a San Donaci. Da quanto si apprende la persona rimasta ferita è l’attentatore che sarebbe stato bloccato da alcuni passanti, sembrerebbe che indossasse un passamontagna.

Le auto incendiate sono una Fiat Uno e una Mercedes Classe A, il rogo è stato spento dai vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Brindisi. Il ferito è stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118 con ustioni. Sul posto si sono recati anche i carabinieri che hanno ascoltato alcuni testimoni per la ricostruzione della vicenda. Maggiori dettagli in seguito

Gallery