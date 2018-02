Due incendi di auto in marcia nel giro di un'ora in città: occupanti illesi

BRINDISI – Due incendi di auto in marcia nel giro di poche ore a Brindisi, il primo ha interessato una Mercedes Classe A il secondo una Fiat Grande Punto. In entrambi i casi i roghi sono stati spenti dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. La Mercedes è andata a fuoco in piazza Giuseppe Giusti al quartiere Paradiso intorno alle 9.

La Fiat Grande Punto, invece, era in marcia sulla strada statale 613 e viaggiava in direzione Lecce. A bordo c’era solo il conducente che non appena si è accorto del fumo che usciva dal vano motore ha accostato catapultandosi fuori dall’abitacolo.

E’ accaduto intorno alle 10. L’auto nel giro di pochi secondi è diventata una palla di fuoco. “Era completamente avvolta dalle fiamme” hanno detto alcuni automobilisti di passaggio, si parla del tratto all’altezza della zona industriale di Brindisi. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Sul posto anche personale Anas e polizia stradale che si è occupata della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti.