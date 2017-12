Rapina in casa di pensionato:perdono il cellulare e vengono scoperti

FRANCAVILLA FONTANA - Sono due minorenni gli autori di una rapina impropria consumata la vigilia di Natale in casa di un pensionato, a Francavilla Fontana. Lo hanno stabilito i carabinieri del Norm della compagnia cittadina, al termine delle indagini avviate il 24 dicembre. I due giovani sono stati traditi da un telefono cellulare smarrito nel corso dell’azione criminosa. Appurato subito che non apparteneva alla vittima, i militari sono risaliti al proprietario, e quindi al complice, entrambi denunciati a piede libero al magistrato competente della procura per i minori di Lecce, per trascorsa flagranza.