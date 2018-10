Due nuove vetture per rinnovare il parco auto della Polizia locale

CEGLIE MESSAPICA - Due nuove Fiat Uno, con la livrea prevista dal nuovo regolamento della Regione Puglia, vanno a rinforzare il parco veicoli della Polizia locale di Ceglie Messapica. Lo fanno sapere il comandante Cataldo Bellanova, e l'assessore comunale Grazia Santoro. Le due auto saranno destinate ai servizi di polizia stradale (intervento per incidenti, rispetto codice della strada, autovelox eccetera). "Il rinnovo del parco veicoli si era reso necessario sia per l’anzianità sia per l’inadeguatezza della caratterizzazione dei veicoli ancora in dotazione al comando che, man mano, verranno dismessi", fa sapere una nota. I nuovi veicoli consentiranno di fornire alla cittadinanza un migliore servizio garantendo, nel contempo, la massima sicurezza degli operatori nello svolgimento delle loro attività di istituto.