Assalto in gioielleria: ferita la titolare, arrestati due giovani di Brindisi

NARDO' - Voleva a tutti i costi che la titolare, 66enne, aprisse la cassaforte. Così l’ha afferrata per il collo, con violenza, da dietro, dopo aver fatto irruzione nella gioielleria Amplo Renna nel pieno centro di Nardò, in corso Galliano.

Ma i piani sono saltati all’improvviso, quando ha avvertito il trambusto alle sue spalle e ha intuito che era meglio filarsela. Forse la rabbia, unita alla necessità di non fuggire a mani nude, l’ha però spinto a un gesto estremo: ha spostato la mano verso il lobo della donna e ha tirato, strappandole, letteralmente, un orecchino con diamanti.

L'assalto

Di passi, però, con quel bottino improvvisato, lasciandosi la malcapitata dolorante alle spalle, ne ha fatti pochi. E’ stato acciuffato dai poliziotti, che erano già nei pressi del negozio. Lui, un 18enne di Brindisi, è così finito in arresto per rapina aggravata in concorso. Il complice, un 21enne, anch’egli brindisino e che fungeva da “palo”, è stato a sua volta bloccato sulla moto di grossa cilindrata usata per raggiungere Nardò e che avrebbe dovuto garantire a entrambi una fuga agevole.

L'acume di un agente fuori servizio

E’ stata, dunque, una mattinata molto movimentata, quella di oggi. E se i due rapinatori sono finiti nel giro di pochi minuti direttamente negli uffici del commissariato, poco dopo le 10,30, si deve soprattutto all'occhio lungo di un agente di polizia fuori servizio. Che è stato attirato dalla moto all’esterno e dell’atteggiamento dei due giovani, vedendone uno scendere e indirizzarsi nel negozio e l’altro attendere in sella, al posto di guida.

L'arresto

Così, ha continuato a osservare la scena a distanza, chiamando nel frattempo la sala operativa. La quale ha mandato la pattuglia della squadra di polizia giudiziaria più vicina alla zona. Ed è stato un istante. Appena arrivati sul posto, i poliziotti hanno visto il 18enne uscire di corsa a piedi e girare verso via Genova, per essere però subito bloccato. Il complice, 21enne, infatti, era stato a sua volta fermato qualche istante prima.

Questo è quanto ricostruito nei primi momenti, ma vi sono diversi aspetti ancora da chiarire. La 66enne, fra l’altro, è stata ovviamente accompagnata in ospedale, dopo la ferita all’orecchio. Non sarebbero state ritrovate armi. Il 18enne aveva già alcuni precedenti ed era forse un po’ più scafato, rispetto al complice. Ma l’esperienza gli è servita poco. Sul posto poco dopo si sono recati anche i carabinieri.