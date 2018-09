Durante i domiciliari denunciato due volte per evasione: torna in carcere

I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno arrestato in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Lecce Pietro Versienti 38enne di San Pietro Vernotico. L’uomo agli arresti domiciliari dai primi di marzo 2018 per ricettazione e spaccio di stupefacenti in un contesto associativo, in due circostanze era stato denunciato per evasione per aver violato le prescrizioni impostegli. Pertanto gli è stata ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere. L’arrestato espletate le formalità di rito è stato associato nella casa circondariale di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno denunciato un 31enne di origini calabresi, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L’uomo, sottoposto alla libertà vigilata, a seguito di verifica da parte dei militari è emerso che si era allontanato arbitrariamente dal luogo in cui era sottoposto alla misura di sicurezza, violando così le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

La libertà vigilata prevista dal codice penale si applica a coloro i quali sia stata riconosciuta una certa pericolosità sociale da parte di un Tribunale. L’applicazione della misura contempla una serie di limitazioni alla libertà personale dell’individuo finalizzate ad impedire il ripetersi di condotte violente e pericolose favorendo il suo reinserimento sociale. Le misure variano da soggetto a soggetto, in genere contemplano l’obbligo di dimora e del lavoro, il divieto di possedere o usare armi, nonché altri obblighi di buona condotta.