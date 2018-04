Easy park: il parcheggio diventa a portata di app a Cisternino

CISTERNINO - In funzione, da oggi , anche nell abitato di Cisternino, il servizio di sosta a pagamento easy park il noto sistema di parking mobile presente in oltre 300 comuni italiani ed alcune Città europee. Il sistema scaricabile con ios, android, Windows phone, consente di attivare la sosta comodamente dal proprio cellulare risparmiando tempo ed ottimizzando la permanenza del parcheggio e del luogo di sosta pagando l'effettivo consumato.

Le sei colonnine rimesse a nuovo ed aggiornate sono oggi ben visibili: una volta registrati tramite l'app easy park o sul sito www.easyparkitalia.it ed acquistando un credito di sosta con carte di credito del gruppo visa, paypal o mastercard od ancora seguendo le istruzioni automatiche al 089.9260100 dal cellulare registrato.

Semplici informazioni su targa ed orari di sosta ottimizzando il costo sull effettivo utilizzo. Gli ausiliari potranno anche verificare il costo con la lettura automatica della targa. Formule convenienti per usi frequenti con easypark large col canone mensile di 2.99 euro. Infine il costo delle normali operazioni è di 0.29 euro a sosta.

Soddisfazione dell amministrazione comunale con in testa il sindaco Luca Convertini per l'avviamento del servizio che pone il borgo non solo al passo dei tempi (e della normativa) ma sposa le abitudini delle migliaia di turisti presenti in valle d itria predisposti, la maggior parte, a forme di pagamento on.line.