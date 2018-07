Ecotecnica a lavoro in via Sirio: rimossa la discarica abusiva

BRINDISI - Via Sirio, una delle strade di contrada Giancola sulla litoranea Nord di Brindisi, trasformata in discarica dagli incivili, completamente ripulita dagli operatori della Ecotecnica, la ditta di Igiene Urbana del Comune di Brindisi.

Come per via Martini al Sant’Elia, anche per questa zona erano giunte diverse segnalazioni alla redazione di questo giornale da parte di cittadini ed ex amministratori.

Dopo l’articolo pubblicato su BrindisiReport che mostrava lo stato di degrado in cui versava, la ditta ha eseguito un sopralluogo per poi procedere alla rimozione del materiale di risulta abbandonato nelle aree verdi. Adesso tocca ai cittadini essere più puliti e agli organi di controllo evitare che la strada si trasformi nuovamente in discarica.

