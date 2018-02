Elettricista rimane folgorato mentre esegue lavori in struttura ricettiva

FASANO – Un elettricista di Fasano, G.M. di 40 anni è ricoverato nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi in prognosi riservata perché è rimasto folgorato mentre eseguiva alcune riparazioni a un quadro elettrico di una struttura ricettiva di Fasano. E' accaduto intorno alle 20. L’uomo è stato portato in ospedale dal personale del 118, avrebbe riportato gravi ustioni a una mano e in diverse parti del corpo. Del fatto sono stati informati anche i carabinieri, sul posto si è recato il personale dello Spesal per eseguire tutti gli accertamenti necessari a stabilire se erano state adottate tutte le misure di sicurezza per evitare incidenti. Da quanto si apprende l’elettricista ferito dovrebbe essere lo stesso titolare della ditta che si stava occupando dei lavori all’impianto elettrico.