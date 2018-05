Elettropompe vandalizzate: sottopasso chiuso per allagamento

BRINDISI - Nuovamente allagato il vecchio sottopasso di via Appia. Stavolta non per la pioggia, ma a causa di un raid vandalico ai danni delle elettropompe. Fin dal primo pomeriggio di oggi (10 maggio) l'acqua di falda fuoriesce dai tombini e si riversa sul pavimento. Intorno alle 17 si sono recati sul posto gli agenti della polizia locale, il geometra comunale Giovanni Danese e i tecnici comunali reperibili.

Al momento del loro arrivo, il livello dell'acqua toccava quota otto centimetri. Successivamente, grazie all'intervento di un'autospurgo, il livello è sceso a due centimetri. Ma nelle prossime ore, una volta terminato l'intervento di aspirazione, il sottopasso si ritroverà nuovamente sotto diversi centimetri d'acqua.

Domani mattina gli operai della Multiservizi dovrebbero mettersi al lavoro per riparare la cabina in cui si trovano le elettropompe. Evidenti i segni di effrazione sulle porte del fabbricato. L'area è stata interdetta al transito pedonale tramite transenne.