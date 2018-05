Elezioni, ordinate le schede per i brindisini all’estero: sono 3.525

BRINDISI – Ci sono 3.535 brindisini che vivono all’estero e che, agli indirizzi lontani migliaia di chilometri da Palazzo di città, riceveranno la scheda per scegliere sindaco e consiglieri comunali.

I brindisini residenti all’estero

Per consentire il concreto esercizio del voto, diritto e dovere dei cittadini, compresi coloro i quali vivono in altri Paesi, per motivi di lavoro, famiglia o studio, il Comune ha impegnato quasi cinquemila euro. I conteggi fatti hanno portato a ritenere congrua la somma di 4.550 euro per la spedizione via posta delle schede. Importo impegnato in apposito capitolo del bilancio, in attesa di ottenere il rimborso dalla Stato, previa rendicontazione. La consegna sarà affidata a Poste Italia, società con cui l’Ente ha già un rapporto in essere.

Gli extra per il personale

In vista dell’appuntamento elettorale, l’Amministrazione ha già organizzato il personale per il lavoro straordinario, pensando sua al primo turno, in calendario il 10 giugno, sia per l’eventuale ballottaggio, il 24 successivo. La spesa presunta ammonta a 179.994,15 euro: più esattamente 105.310,80 per gli extra da assicurare il 10 giugno, il resto nel caso in cui dovesse essere necessario il ritorno alle urne per la scelta del sindaco.

Complessivamente, la tornata delle amministrative, per il Comune di Brindisi, avrà un costo stimato pari a 450mila euro, somma che comprende gli allestimenti dei seggi e l’acquisto di tutto quel che occorre per ciascuna sezione elettorale.

I numeri legati alle voci di spesa sono stati resi noti dal Comune di Brindisi, sotto forma di determina dal dirigente responsabile del settore Servizi demografici, Nicola Zizzi. Curiosità per qualcuno, obbligo di legge per i funzionari del Palazzo.