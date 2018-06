Parola agli elettori: domenica seggi aperti dalle 7 alle 23 per scegliere sindaco e consiglieri

BRINDISI – Poche ore alla giornata elettorale a Brindisi e in sette comuni della provincia: tutti al voto per scegliere sindaco e consiglieri. Parola agli elettori e seggi aperti dalle 7 alle 23, domani, domenica 10 giugno 2018. Nella speranza che la tornata non solo riesca a superare l’astensionismo, ma possa garantire un governo locale stabile, in grado di arrivare sino alla scadenza naturale. Praticamente un’eccezione a queste latitudini, dove solo a San Donaci il primo cittadino è riuscito a portare a termine il mandato, senza inciampare negli sgambetti della maggioranza.

I Comuni al voto

A Brindisi si torna al voto per effetto del commissariamento dell’Amministrazione, conseguente alla sfiducia – fuori dall’Aula – del primo sindaco donna, arrivata alla fine del mese di maggio dello scorso anno, dopo undici mesi di governo. L’Amministrazione è caduta anche a Francavilla Fontana, Carovigno e Oria: qui è possibile che ci sia un secondo turno elettorale, nel caso in cui nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta (50 per cento più uno). Si procederà al ballottaggio due settimane dopo, il 24 giugno, tra i due più votati.

Turno unico, invece, nei comuni di San Pietro, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, tutti commissariati. Non c’è ballottaggio, trattandosi di comuni con meno di 15mila abitanti. Turno unico anche a San Donaci, unica Amministrazione, come si diceva, non commissariata.

Come si vota

Nei Comuni con più di 15mila abitanti si vota con un sistema elettorale maggioritario a doppio turno, negli altri casi con il sistema maggioritario a turno unico. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23 di domenica 10 giugno. Sono due le modalità di voto, a seconda che si tratti di un Comune con meno di 15mila abitanti o con popolazione superiore.

Nel primo caso, nella scheda che sarà consegnata all’elettore è indicato, a fianco al contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. L’elettore ha diritto di votare per un candidato alla sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può esprimere un voto di preferenza per un candidato di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto.

Nei Comuni più popolosi si può votare per una lista attribuendo così la preferenza anche al candidato sindaco collegato, oppure si può votare solo per il candidato sindaco non esprimendo la preferenza per alcuna lista. Si può votare per un candidato sindaco e per la lista ad esso collegata o in alternativa si può votare per un candidato sindaco e per una lista non collegata (in questo caso di parla del cosiddetto voto disgiunto"). Infine, l’elettore potrà manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere.

Brindisi

A Brindisi i candidati sindaco sono cinque: Roberto Cavalera per il centrodestra, Massimo Ciullo per la destra, Ferruccio Di Noi per Impegno sociale, Riccardo Rossi per il centrosinistra e Gianluca Serra per il Movimento Cinquestelle.

Candidato sindaco Roberto Cavalera

Forza Italia: Giulio Abate; Filomena, detta Milena, Angelelli; Livia Antonucci; Giuseppe Calvaruso; Erika Camarda; Caterina Cozzolino; Alessandra Cuppone; Luigi De Franco; Michele, detto Miki, Di Donna; Pietro Antonio Faggiano; Walter Ferrero; Leonardo, detto Lino, Graziano; Giuseppe Guadalupi; Maria Guagnano; Teodoro Iaia; Maria Cristina Leo; Cosimo, detto Luca, Leoci; Domenico Libardo; Serena Anna Montini; Cosimo Olimpio; Vera Passaseo; Teodoro, detto Doretto, Pinto; Maria Poli; Gianluca Quarta; Flora, detta Floriana, Romanelli; Nicola Roppo; Sabrina Selicato; Ernestina Sicilia; Pietro Specchia; Tommaso, detto Fabio, Spinelli; Daniele Stanisci; Alessandro Zaccaria.

Partito repubblicano italiano: Samara Altavilla; Gabriele Antonino; Luca Carbone; Francesca Chiechi; Cosimo Chirico; Marco Colonghi; Annapaola Conoci; Annarita Crudo; Roberta Dellegrottaglie; Antonio De Sanctis; Tommaso Di Presa; Lucia Diviesto; Mirko Di Noi; Fausto Lazzari; Giuseppe Lo Vecchio; Lorenza, detta Enza, Maggio; Annamaria Magrì; Luciano Marolo; Andrea Marseglia; Francesca Massaro; Cesario Milo; Alessio Nicolazzo; Ezechiele, detto Ezio, Nimis; Vincenza Passaseo; Diego Perrone; Laura Potenza; Maria Quatraro, Rocco Ruggiero; Luciano Saponaro; Tommaso Semeraro; Fabrizio Topputo; Rosanna Tanzarella.

Brindisi Popolare: Simona Bramato; Francesca Paola Cafarella; Ildebrando Caselli; Erika Colella; Francesca Dagnello; Aldo De Finis; Lucia De Giorgi; Giuseppe De Maria; Luigi De Michele; Marlena Diluzzo; Andrea Ferrara; Francesco Fontana; Michelangelo Greco; Oronzo Salvatore Leuzzi; Carmela Lo Martire; Ubaldo Mignini; Eupremio Montanaro; Teodoro, detto Rino, Pierri;Josephine Quaranta; Antonia Quarta; Vitantonio Ruggiero; Valerio Schembari; Matteo Sammarco; Pietro Santoro; Luigi Sergi; Maria Sorge; Dario Stanisci; Chiara Serafini; Marco Simone; Chiara Tedesco.

Idea Brindisi: Antonio Aprile, Carlo Bellanova, Giampiero Campo, Ilaria Chiriacò, Maurizio Colella, Elena D’Elia, Antonio De Virgilio, Giampiero Epifani, Maurizio Fisiola, Matteo Francot, Federica Frascaro, Oreste Fusco, Daniela Guida, Genoveffa Guida, Francesco Pasquale Guidara, Luciano Loiacono, Tiziana Martucci, Francesca Melacca, Daria Giulia Pisani, Antonio Quarta, Mario Romanelli, Francesca Scatigno, Teodoro Spluga, Danilo Tamborrino, Antonia Tanzarella, Vittorio Ture, Aksinja detta Gioia Xhoja, Ida Manco, Ugo Corsa.

Brindisi virtuosa-Udc: Michele Errico, Giovanni Amari; Elena Andriola; Giuseppe Attanasi; Marco Campicelli; Giovanni Vincenzo Cairo; Matteo Corvaglia; Fabiana Di Giorgio; Tiziana Di Serio; Antonio Frascino; Salvatore, detto Rino, Giannace; Serena Rosa Giudice; Paola Iaia; Giuseppe Levante; Giovanna Lorenzo; Daniele Mele; Damiano Mevoli; Modesto Bruno; Antonio Monetti; Giovanni Nives; Giorgia Pedone; Antonio Pisanelli; Antonella Pisani; Concetta Rollo; Francesco Russo, Francesca Sabatelli; Angelo, detto Franco, Santoro; Valentina Spagnoletto; Domenico Tassillo; Anna Vitale.

Brindisi in Alto: Corrado Adesso; Mario Borromeo; Giuseppe Francesco Cannistrà; Andrea Ciardo; Giovanna Corrado; Silvia D'Aprile; Simona De Fazio; Emanuela De Francesco; Raffaele De Maria; Cinzia De Simone; Rita Dell'Erba; Giorgio Ecclesie; Pierpaolo Favale; Nicola Frugis; Antonio Galluzzo; Daniela Giorgino; Maria Assunta, detta Maria, Greco; Roberto Lacandela; Cristian Lestingi; Vinicio Livieri; Ylenia, detta Andrea, Montedoro; Natale, detto Lino, Ostuni; Nerea Portoghese; Umberto Ribezzi; Angelo Rizziello; Ilaria Romano; Teodoro Scarano; Gianluca Scivales; Ezio Taveri; Francesco Tedesco; Giuseppe Tramacera; Vincenzo Zuppetta.

Candidato sindaco Massimo Ciullo

Fratelli d’Italia-MovimentoPiù39: Roberto Aprile; Sergio Argentieri; Antonella Brunetti; Valentina Camassa; Simone Caputo; Gianluca Chiriacò; Rosa Colucci; Lucia Costantini; Massimiliano De Noia; Sabrina De Punzio; Riccardo Di Tano; Angelo D’Urso; Antonio Esposito; Antonio Fasiello; Cristina Ferri; Roberto Furfuglietta; Antonio Laroso; Gianluca Lobuono; Angelo Lombardo; Emanuela Napolitano; Leandro Occhilupo; Massimiliano Oggiano; Gianluca Pantile; Giovanni Massimo, detto Massimo, Perugino; Patrizio Polmone; Loredana Siccardi; Giuseppe Sorge; Giuseppina, detta Giusi, Stanisci; Francesco Zonno; Silvio, detto Salvo, Faldetta; Carmela, detta Carmen, Messina; Grazia Neglia.

Noi con l’Italia: Serena Aquino; Francesca Argese; Riccardo Congedo; Adriano Dagnello; Teresa Daniele; Filadelfio De Cagna; Renzo De Matteis; Daniela Garrapa; Daniele Gorgoni; Ilaria Iannoli; Cosimo Laguercia; Gian Lazzoi; Fabio Lubelli; Marika Macchia; Andrea Mecca; Maria Marina Mela; Marina Miggiano; Antonio Mondatore; Antonio Naccarato; Antonio Nocita; Stefania Petrosillo; Monica Romano; Paola Russo; Domenico Serio; Teodoro, detto Teo, Siciliano; Pietro Siliberto; Gloria Spedicato; Alessio Strabace; Consiglia, detta Tilde, Tau; Andrea Torino; Luca Volpe; Carlo Zingarello.

Lega Noi con Salvini: Gianluca Alparone; Fabrizio Angelini; Angelo Caniglia; Noemi Chianura; Domenico Chirico; Mario Criscuolo; Maria D’Amico; Nicola De Lorenzo; Antonella Denotarpietro; Paola Maria Devicienti: Monica Esposito; Cosimo Fagiani; Carmelina Faggiano: Lorella Fella ; Antonio Giacovelli; Ewa, detta Eva, Hawryluk; Marcello Malorzo; Denise Neri; Lidia Penta; Alfredo Petese; Angelo Piccigallo; Francesco Pinto; Monica Santoro; Ercole Saponaro; Giovanni Signore; Davide Giovanni; Elisa Tamborrino; Alessandro Tateo; Massimiliano Toti; Salvatore Vaccaro; Darkis Valdes; Laura Vitali.

Movimento nazionale per la sovranità: Cesare Mevoli; Paola Antonicelli; Bice Barletta; Anna Brescia, detta Canceri; Damiano Cairo; Ivano Calia; Cosimo Cavalera; Giulia Coletta; Mauro De Fazio; Cosimo De Iaco; Andera De Marco; Massimo De Tommaso; Luigi Donativo; Antonio Esposito; Settimo La Rosa; Lorella Livieri; Marco Lonero; Orlando Malerba; Francesco Mautarelli; Giuseppe Mitrotta; Damiano Monaco; Francesco Moneforte; Gaetano Nocerino; Luana Palaia; Katia Petrachi; Attilio Ricciardi; Antonietta, detta Antonella, Rignani; Cosimo Scardino; Sandra Sportillo; Jacopo Sticchi; Domenico, detto Piero, Strada; Emilia Tufecciu.

Candidato sindaco Ferruccio Di Noi

Impegno Sociale: Katiuscia Barbarossa, Alessandra Buscicchio, Osvaldo Calogiuri, Eupremio Canario, Apollonia Carbini, Sergio Conte, Pasquale Alemanno, Paola Falco, Alessandro Formosi, Anna Leccese, Carmelo Maggi, Viviana Maglie, Anna Maria Malagnino, Luciano Marra, Ida Marulli, Antimo Micelli, Franca Morelli, Alessandro Pace, Massimo Pagliara, Cosimo Palumbo, Luisa Pascali, Vito Picciolo, Salvatore Piliego, Vanessa Pina, Cosima Ruggiero, Caterina Semeraro, Sergio Sernicola, Francesco Sion, Giuseppe Stabile, Alfredo Sterpini, Alessandra Urso, Salvatore Ventrilla.

Candidato sindaco Riccardo Rossi

Liberi e Uguali: Graziella Di Bella; Alessandro, detto Sandro, Antonino; Federica Bruno Stamerra; Angela Caponoce; Serena Carlucci; Giulia Centonze; Cristiano D’Errico; Maricarmela De Rosa; Alessia De Simone; Andrea Denotarpietro; Alfredo Di Matteo; Francesco Formosi; Giovanni Furnari; Anna Lisa Lisco; Stefania Maggio; Antonio Manfreda; Stefania Marinazzo; Giuseppe Massaro; Ester Mondatore; Giovanni Mondelli; Paola Muti; Antonio Neglia; Sonia Pelusio; Federica Ricchiuto; Benedetto Savino; Giuseppe Soricaro; Paola Spidalieri; Daniele Stampacchia; Mario Tafuri; Tommaso Urso; Daniela Vasta; Massimo Vitali.

Brindisi Bene Comune: Valerio Almiento; Altavilla, detta Lena, Altavilla; Anna Maria Calabrese; Stefania Calò; Debora Caracciolo; Alfieri Carbone; Giuseppe Cellie; Marco Ciampi; Claudia Degli Abbati; Lorenzo Falappone; Vincenzo, detto Enzo, Fersini; Vito Fiore; Stefano Fusco; Daniele Guadalupi; Riccardo Guadalupi; Simona Guadalupi; Antonio Marella; Paolo Marsella; Mauro Masiello; Paola Meo; Roberta Petrone; Giovanni, detto Gianni, Pica: Luana Mia Pirelli; Claudio Piscopiello; Anna, detta Anna Lucia, Portolano; Simone Salvemini; Marina Samarelli; Simone Scardicchio; Belinda Silvestro; Domenico Turrisi; Marco Vadacca; Mariagrazia Viola.

Partito democratico: Teresa Biasco; Virginia Boccuni; Giuseppina, detta Giusy, Bodini; Luciano Bucci; Alessio Carbonella; Cosimo Corlianò; Elena De Blasi; Gaetano Donno, Giampaolo D’Onofrio; Anna Doria; Antonio Elefante; Valentina, detta Nadia, Fanigliulo; Rosella Gentile; Lorenzo Guadalupi; Alessia Maruccia; Maristella Mastrogiovanni; Giuseppe Mauramati; Cosimo Melacca; Antonio Melcore; Paola Napoletano; Francesco Nisi; Palma Saffira; Maurizio Pesari; Maria Petrachi; Pierpaolo Policreste; Teodosio Prete; Sebastiano Rodio; Rubina Ruggiero; Simona Solidoro; Antimo Tateo; Stefano Trinchera; Salvatore Valentino.

Ora tocca a noi: Giovanni Basile; Stefano Bocchini; Fabio Carrieri; Danilo Carriero; Daniele Casilli; Andrea Chimienti; Sara Cucurachi; Vincenzo De Nigris; Alfredo De Rosa; Davide De Vincentis; Livia Dell’Anna; Andrea Federica Denuccio; Giulio Gazzaneo; Alice Legrottaglie; Nicoletta Lofoco; Patrizia Maiorano; Greta Montemurro, Ivan Protopapa; Matteo Rodi; Alessandro Sgobba; Chiara Vallo; Cosimo Vero.

Candidato sindaco Gianluca Serra

Movimento CinqueStelle Brindisi: Fabio Attanasi, Nicola Bianco, Cosimo Boscaini, Gianluigi Cazzetta, Stefania Centonze, Cosimo Corsa, Fernando De Benedictis, Aldo de Fazio, Laura Distante, Ferdinando Dragone, Mauro Durante, Veronica Gemmano, Maria Gernone, Daniele Gianniello, Adriano Ignazzi, Silvia Lapenna, Paolo Antonio Le Grazie, Sabrina Maiellaro, Gabriele Malorzo, Antonio Marra, Francesco Mastrogiacomo, Daniele Millucci, Greta Molfetta, Tiziana Motolese, Marco Paladini, Giancarlo Palazzo, Sabrina Passante, Daniele Polmone, Valeria Puca, Vincenzo Simone, Pierpaolo Strippoli, Stefania Tundo.

Francavilla Fontana

Nella Città degli Imperiali, gli aspiranti sindaco sono cinque: Maurizio Bruno, sfiduciato in Consiglio comunale il 27 novembre 2017, espressione del centrosinistra; Antonello De Nuzzo, avvocato costituzionalista, per la coalizione dei moderati, imbastita attorno a liste civiche trasversali; Pietro Iurlaro, senatore uscente, per la destra delineata attorno alla Lega; Giuseppe Ricchiuti, ingegnere, per il Movimento CinqueStelle; Giovanni Taurisano, dirigente Asl, per il centrodestra rimasto legato a Forza Italia e Fratelli Italia.

Candidato sindaco Maurizio Bruno

Progetto comune: Giovanni, detto Ivan, Capuano; Antonia Andriulo; Vittorio Balestra; Giovani Calò; Carmela Camarda; Daniele Candita; Domenico Candita; Antonio Caroli; Francesco Cavallo; Giosuè Cimes; Antonio Ciracì; Caterina, detta Katy, Comes; Marilena Cometa; Angelo Luigi Conte; Angelo Costantino; Cosimo Di Maria; Vito D'Amuri; Giuseppe Longo; Mario Marinosci; Fabio Pace; Anna Palazzo; Maria Fontana, detta Mariella, Rotondo; Daniela Salicandro; Michele Saponara.

Francavilla Fontana per Maurizio Bruno sindaco: Alfreda Iaia; Maddalena Agricola; Amleto Andriulo; Luigi Argentieri; Pietro Caniglia; Fioranna Cannalire; Emidia Cazzato; Pompea Ciciriello; Cinzia Cosmai; Carmelo D'Amuri; Francesco Della Corte; Salvatore Di Gaetano; Giovanni Gallù; Carlo Mastrobono; Mario Mauro; Giuseppe Montanaro; Francesca Noia; Roberto Noia; Roberto Parisi; Arcangelo Roma; Nicola Sardiello; Vincenzo Sciurti; Annamaria Serpetino; Mario Vacca; Stefano Voccoli.

#Insieme: Giampiero Andriulo; Angelo Balestra; Davidea Balestra; Caterina Bellanova; Luca, detto Zumeo, Carriere; Ilaria Catanzaro; Fabio Corvino; Monica D'Ambrosio; Piero D'Amuri; Vincenzo D'Amuri; Vincenza, detta Enza, Di Coste; Paride Fiusco; Federica Franciosa; Cosimo, detto Mimmo, Indirli; Alberto Lamendola; Massimiliano Leone; Giuseppe Pantaleo; Massimo Ribezzo; Maria Teresa Ribezzo; Giuseppe Santoro; Ida Suma; Antonio Tresibonda; Antonella Vecchio; Giovanni Zarlenga.

Francavilla Popolare: Luigi Galiano; Ciccio Andriani; Serena Aprile; Vincenzo Bianco; Miriana Caliandro; Mimmo Calò; Antonio, detto Toni, Camassa; Francesco Cinieri; Carmela Convertini; Carolina, detta Tiziana, Corvino; Maria, detta Mery, D'Elia; Michele Dell'Aquila; Pietro, detto Piero, Dicoste; Teodoro Dimaria; Giuseppe Distante; Carmela Fasanelli; Giuseppe Fusco; Giuseppe Franzoso; Giacomo Gallone; Addolorata Garibaldi; Vita Maggio; Mimmo Rizzo; Alessia Sternativo; Mariana Turaccio.

Partito democratico: Alfonso Andriulo; Francesco Birtolo; Giuseppe Bruno; Marcello Cafueri,; Palma, detta Alma, Camarda Palma; Giovanni Carlucci; Nicola Cavallo; Antonio Chianura; Delia Convertini; Elisabetta, detta Isabella, Di Brindisi; Cosima, detta Mimma, Forleo; Cosimo Franciosa; Giuseppe Giacovelli; Francesco Itta; Serafina, detta Alessandra, Latartara; Giovanna Milone; Palma, detta Chiara, Montanaro; Raffaele Pappadà; Silvano Salerno; Ilaria Scialpi; Carnelo, detto Camine, Sportillo; Giovanni Taurisano; Cosimo Diego, detto Mino, Vacca; Fabio Zecchino.

Candidato sindaco Antonello De Nuzzo

Libera Francavilla: Silvana Ammaturo; Carlo Angelotti; Alessandro Arnesano; Davide Arpa; Marisa Brescia; Leonardo Cannalire; Vincenzo Cavallo; Giuseppe Cinieri; Andrea Contaldi; Tommaso di Castri; Anna Maria Di Summa; Luigi, detto Gino, Fanizza; Giuseppe Gemma; Michele Lerna; Domemico Magliola; Natalino Martina; Sandra Melillo; Antonella Palumbo; Carmela Pascariello; Maria Fontana Passaro; Francesco, detto Franco, Solazzo; Anna Tagliere; Giulia Truppi; Sabrina Vecchio.

Articolo 9: Maria Angelotti; Cosimo Bello; Caterina Galasso; Francesca Camarda; Martino Cito; Savino D'Andrea; Valeria Di Nunzio; Maria Epifani; Giovanna, detta Vanna, Fino; Stella Lavota; Giuseppe Leone; Maria Grazia Martina; Gianmichele Miccoli; Fabio Montefiore; Angela Maria Fontana Nocente; Giuseppina Novelli; Salvatore, detto Cico, Passaro; Cosimo Sportillo; Antonella Tagliente; Cosimo, detto Mimmo, Tardio; Sergio Tatarano; Pierangelo Taurisano; Alessandra Zecchino.

Idea per Francavilla: Francesco Amelio, Numa Ammaturo; Serena Argese; Domenico Attanasi; Adriana Balestra; Giuseppe Bellanova; Carmen Camassa; Leonardo Casamassima; Giovanna Ciciriello; Angelo Di Noi; Mimma Apolide Farina; Tiziana Fino; Stefania Arganese; Antonella Iurlaro; Nicola Lonoce; Mario Maggi; Dario Mancino; Antonio Martina; Giuseppe Mosca; Angela Napolitano; Alessandra Passa; Gianvito Sardiello; Annalisa Spinelli; Lucia Zaccaria

Candidato sindaco Pietro Iurlaro

Legati @Francavilla Fontana: Luigi Semeraro; Donata Alfonsetti; Massimo Balestra; Cataldo, detto Dino, Capuano; Anna Chionna; Alfonsa, detta Enza, Chirico; Fabio, detto Giuseppe, Ciracì; Delia Chirico; Luigi Di Castri; Maria Giuseppa, detta Giusi, Di Presa; Cosimo Donatiello; Alessandro Fanigliulo; Pierluigi Forleo; Angela Gelo; Clementina Mascia; Vincenzo Mazza; Franco Perna; Patrizia Paiano; Damiano Salicandro; Francesco Salonna; Pompeo Cafueri Della Corte; Emanuele Salinaro; Pietro Simone

Noi ci siamo: Antonio Camarda; Alessandro Albano; Antonio Balestra; Grazia Cafueri; Giovanni Di Palmo; Luana D’Apolito; Antonella Fanizza; Francesca Francioso; Cosima, detta Mimma, Forleo; Cosima, detta Mimma, Guarino; Oronzo Incalza; Francesca Laino; Damaride Landolfa; Pietro Lerna; Luigi Leuzzi; Brenda Lonoce; Michela Lonoce; Luisa Lopalco; Luca Meo; Annunziata, detta Nunzia, Nigro; Valentina Paciullo; Concetta Rudia; Valeria Sardano; Melania Varliero

Più Francavilla: Rosaria Aprile; Emanuela Balestra; Odilia Cavallo; Carlo Cito; Massimo D’Apolito; Vincenzo De Nitto; Carmen Fiusco; Cosimo, detto Mino, Gallo; Carmelo Gioia; Pietro, detto Piero, Gioia; Simona Ligorio; Francesca Lodedo; Cosima Lombardi; Carlo Antonio, detto Carlo, Miglietta; Cosimo Nocente; Nicola Nocente; Vincenzo Pinto; Francesco Rodia; Alessandro Salicandro; Nicoletta Santoro; Anna Domenica Scali; Alessandro Sceu; Francesco Zecchino; Pietro Epico.

Lista Democratica Cristiana: Giuseppe Pisconti; Antonio Angolano; Arcangela Apruzzese; Domenico Casimiro Barletta; Luigia Barletta; Raffaele Antonio Capobianco; Giuseppe Sonia Caramia; Cosimo Antonio Chimienti; Fabio D’Amuri; Anna Di Castri; Valentina Elia; Genny Farina; Rocco Filomeno; Marilisa Liace; Carmela Manelli; Cosimo Manigrasso; Lucia Marinosci; Fabio Memmola; Cesare Misseri; Vincenzo Sardiello; Cosimo, detto Mimmo, Sarli; Carmelo Stecchini; Cristian Gabriel Urso; Virginio Parabita.

Candidato sindaco Giuseppe Ricchiuti

Movimento CinqueStelle: Giovanni, detto Giancarlo, Bungaro;Oronzo Cavallo; Francesco Chirico; Mario, detto Piccolo Mondo, Ciciriello; Giuseppe Cimeses Argentieri; Giuseppina, detta Giusy, Cito; Sabrina Miriam Darimateo; Gianpiero D'Amuri; Salvatore De Milato; Annalisa Epifani; Maria Giovanna, dettra Giusy, Faggiano; Antonio Fanelli; Cosimo Fullone; Cosimo, detto Mimmo, Gallo; Emiiano Gallone; Antonio Landolfa; Valeria Maggiore; Luciano Martellotti; Vincenzo Mastromarino; Oronzo Francesco Nisi; Giovanna Rubino; Maria Rubino; Lucia Saracino; Alessandro Scarafile

Candidato sindaco Giovanni Taurisano

Taurisano sindaco: Rocco Giuseppe Argentiero; Daniele Balestra; Maria Fontana, detta Marisa, Balestra; Roberta Bottari; Carmine Calò; Francesco Candita; Giovanni Corvino; Cosimo De Stefano; Gerardo Di Punzio; Cosimo, detto Mimmo, Di Maria; Giulia Fanelli; Anna Ferreri; Francesco Fumagalli; Carolina Galasso; Aldo Galiano; Pompea Guarino; Gaetano Lopalco; Gaetano Palmisano; Giovanni Rossini; Antonio Suma; Alfonso Taurisano; Ivana Tene; Rocco Urso; Donato Calabretti.

Forza Italia: Cosimo, detto Mimmo, Ammaturo; Antonio Andrisano; Francesco Birtolo; Cosimo, detto Mimmo, Bungaro; Rocco, detto Uccio, Caforio; Teodora, detta Doriana, Calò; Giovanni, detto Gianni, Capuano; Angela Cinieri; Massimiliano Cozzi; Giuseppe D'Amuri; Damiano Dell'Aquila; Danilo Di Castri; Marika Fanelli; Francesco Magli; Marina Diana Manelli; Luca Mangia; Pasquale Mascia; Imma Sara, detta Sara, Milone; Grazia Rodio; Ivana Ruggiero; Ciro Santese; Cosimo Sarli; Concetta Sternativo; Antonietta Urso.

Fratelli d'Italia: Michele Iaia; Miriana Antonazzo; Piera Bellanova; Vito Bellanova; Anna Camarda; Melania Caramia; Nicola Carrassi; Daniela Cinieri; Pietro Ciro; Giovanni Di Punzio; Federico, detto Biagio, Felline; Giovanni Forleo; Giuliana Galasso; Concetta Granieri; Giuseppina Licciardi; Daniele Ligorio; Vincenzo Marti; Rossella Memmola; Sebastiano Palmisano; Mino Pugliese; Giuseppe Salente; Giovanni Simone; Cataldina, detta Rina, Trisolino; Danilo Vincenti.

Progetto per l'Italia: Euprepio Curto; Tommaso Attanasi; Giuseppina Balsamo; Daniele Barletta; Giuseppe Caforio; Miriana Calabretto; Giovanni, detto Vanni, Calò; Lucia Calò; Walter Cavallo; Luigi Costantino; Arcangelo Di Coste; Rosaria Di Geronimo; Antonio Di Summa; Antonio Gallone; Gianfranco Gioffredi; Carmela Lopalco; Salvatore Marrocco; Giancarlo Martellotti; Giuseppe Palmisano; Alberto Pozzessere; Maria Dora Putignano; Stefano Spinelli; Francesco, detto Gianfranco, Taurisano; Adelaide Vacca.

Carovigno

Nella città degli sbandieratori, sono quattro i candidati sindaco: Salvatore Ancora per il Movimento 5 stelle; Massimo Lanzillotti a capo di una coalizione di centrosinistra; Antonio, detto Tonino, Pagliara, alla guida di una coalizione di centrodestra che si riconosce nella figura del senatore uscente Vittorio Zizza; Marco Lotti, movimento Fronte civico

Candidato sindaco Salvatore Ancora

Movimento 5 Stelle: Daniela Brancasi, Pasquale Creti, Marilena Colella, Salvatore Legrottaglie, Luigi Antelmi, Rosita Barella, Grazia Greco, Vito Fedeli, Mariapia Uggenti, Maria Crovace, Angelo Fato, Fabriele Cosimo Stefano Versienti, Bruna detta Aurora Gioia, Loretta Tanzarella.

Candidato sindaco Tonino Pagliara

Noi con Carovigno: Vittorio Zizza, Michela Basile, Sandra Di Monte, Lorenzo Vinci, Mara Petrosillo, Angelo Locorotondo, Leonardo Simeone detto Aldino, Angelica Palmisano, Vincenzo Calò, Angelo Pupino, Marika Maldarella, Cosimo Giannotti, Maria Sbano detta Mariella, Andrea Magno, Eleonora Millardi, Gisella Loparco

Impegno civico: Annamaria Petrosillo, Angelo Antonio Carlucci, Martino Cervellera, Giuseppe Vignola, Davide Chilla, Cosimo Julius Palmisano, Danilo Calabrese, Giuseppe Lotti, Annamaria Iaia, Giuseppe Epifani detto Will, Francesca Tagliente detta Franca, Antonella Roma, Concetta Narducci, Domenico Laghezza, Giovanni Petraroli, Rosa Di latte.

Carovigno nuova: Maira Maraschio, Salvatore Carlucci, Angela Marseglia, Luigi Suma, Francesco De pasquale, Marina Roma, Cosimo Santacroce, Antonia Maria Immacolata Annicchiarico, Vincenzo Vacca detto Enzo, Pasqualinda Lanzilotti, Silvia Spluga, Vanessa Colella, Massimo De Cillis, Vincenzo Franceschino, Luigi Lanzilotti

Impegno in Comune: Francesco De Biasi, Alessandra cicoria, Maria Grazia cricelli, Maria Antonietta Di latte, Vito Loprencipe, Vito Normanni, Salvatore Noviello, Filomena Palmisano, Giammarco Pascale, Nicola Pepe, Arcangelo Santoro, Florinda Cinzia Saponaro, Michele Scarongella, Arcangela Raffaella Semeraro, Doris Zurlo

Candidato sindaco Massimo Lanzillotti

Popolo Democratico: Marzia bagnulo, Tersa brandi, Mariano Salvatore cavassa detto Mario, Marcello gentile, Antonella La camera, Michele Arcangelo lanzilotti, Salvatore Lofino detto Rino, Michele Lomonaco, Concetta Martini, Gianluca Martino, Jacopo Russo detto Barone, Massimiliano Santoro detto Massimo, Pasquale Saponaro, Antonella Comes, Antonella Tateo, Vito Uggenti

Ripartiamo dal futuro: Francesco Leoci, Annamaria Saponaro in Flora, Domenico Padalino, Loredana Epifani, Daniele Luperti, Giordano Bruni, Mariateresa Giglio in Vetrugno, Mariano Di latte detto Mariolino, Agostino Valente, Virginia Corina Debreczeni detta Corina, Vita Ancora in schiena, Antonia Galeone, Andrea Uggenti, Marilinda Gentile, Tania Primicerio, Tiziana Semeraro

I cittadini innanzitutto: Giovanna Lanzillotti , Carlo Scalera, Francesco Saponaro, Giovanni Cesario, Giuseppe Valente, Giuseppe De Biasi, Daniel Vincenzo De Falco, Angelo Mark Cretí, Vincenza lanzilotti, Filippo Gianni Caliolo, Anna Rita Cerasino , Cosimo Tateo, Giorgia Pinto, Natascia Pezzolla, Rosa Sabatelli, Onofrio Epifani

Carovigno unità: Giovanni Zizza, Pietro Cecere, Giuseppe De biasi, Francesco Monna, Giuseppe Lotti, Simone Valente, Antonino Camporeale, Onofrio Palma, Anton Pashuku, Maria Sbano, Maria Cervellera, Silvia epifani, Loredana Cirasino, Giuseppe Rodio, Rossana Pinto, Rosa Vitale

Candidato sindaco Marco Lotti

Movimento Fronte Civico: Angelo Giorgio Lanzilotti, Natale Pepe detto Italo, Giuseppe Roma, Francesco Vinci, Antonio tateo, Vincenzo Prete detto Enzo, Silvio Uggenti, Cosimo Colucci, Vincenzo sergi detto Vincent, Said Injarinl, Erika pugliese, Diana Barbara farias, Angelica Locorotondo, Aurora Misseri, Francesca Lanzilotti, Annarita Chiaravalle

Oria

Tre i candidati sindaco a Oria: Pino Carbone a capo di una coalizione composta da sei liste con Fi, Daniela Capone per il Movimento 5 stelle e Maria Lucia Carone, alla guida di un raggruppamento di cinque liste.

Candidato sindaco Pino Carbone

Carbone sindaco: Nicola Birtolo, Simona Anné, Alessandro Palazzo, Andrea Patisso, Adriana Caffa, Simona Di Bella, Francescantonio detto Ciccio Conte, Monica Moccia, Simone Mazza, Stefania Cosima Moretto, Giuseppe Elefante, Federico Moretto, Rossella Carone, Mimmo Pasulo, Chiara De Tommaso, Romualdo De Simone

Democratici per Oria: Domenico D’Ippolito, Anita Sartorio, Michele Marsella, Marcella Ribezzo, Cosimo Scintilla, Emanuela Pentassuglia, Andrea detto Dino Dipierro, Cinzia Delle Grottaglie, Giosué Pagano, Marilina Carucci, Vincenzo Carone, Antonio Farina, Gaetano Biasco, Carla Zanzarelli, Antonio Albertini

Forza Italia: Catalda detta Dina Antonaci, Saverio Bianchetto, Irene Caracciolo, Egidio Conte, Giuseppa detta Giusy Dell’Aquila, Orlando Dell’Aquila, Giuseppe Delle Grottaglie, Giuseppe De Stradis, Giancarlo Marinò, Luigi Mazza, Umberto Peluso, Vincenza Pinto, Adolfo Sartorio, Ermanno Vitto.

La città di tutti: Antonio detto Toni Fullone, Antonio detto Lino Micelli, Leonzio detto Lino Spina, Elia Farina, Antonio Madaghiele, Lucia Anna Summa, Imperia Mola, Annarita Andrioli, Marco Dell’Aquila, Francesca Nania, Annalisa Iunco, Alessandro Italiano, Annamaria Proto, Daniele Toma, Alessia Muscagli, Palmina Ligorio.

Liberi: Riccardo Calò, Margherita Carbone, Piera Cavallo, Antonio Conte, Angelo D’Amuri, Ilaria De Milito, Annalucia De Simone, Licio De Stefano, Rosetta Lacala, Maurizio Manisco, Mauro Marinò, Antonio Metrangolo, Veronica Proto, Piero Sartorio, Marco Vanara, Pierpaolo Visconte.

Lista Ferretti: Cosimo detto Mimino Ferretti, Valentina Anné, Marianna Balestra, Paolo Caforio, Mirko De Virgilis, Emanuele Farina, Vincenzo Granata, Daniela Maiorano, Elena Marrazzi, Nania Tommaso, Giovanni Perrucci Dileverano, Flora detta Fiorella Piccione, Flavia Recchia, Valentina Ribezzo, Alfonso Sammarco, Gianfranco Sorrento

Candidato sindaco Daniela Capone

Movimento 5 Stelle: Francesco Balestra, Dario Benvenuto, Francesco Calabrese, Luana Carbone, Alessandro Carone, Iole Di Summa, Federico Donatiello, Vincenzo Farina, Annalucia Ferretti, Giuseppia Gioia, Salvatore Imperiale, Filiberto Perrucci, Loredana Pasimeni, Piergiorgio Pastorelli, Raffaele Proto.

Candidato sindaco Maria Lucia Carone

Cambiamo Storia: Antonio Almiento, Rossella Barletta, Valentino Caniglia, Alessio Carbone, Salvatore Carbone, Simona Erario, Gianluca Farina, Giovanni Guida, Lucia Iaia, Rita Labbro Francia, Angelo Mazza, Margherita Mola, Diego Moretto, Pietro Pasulo, Maria Sportillo, Antonella Viapiana

Insieme per Oria: Massimo Ariano, Antonella Caramia, Antonella Cavallo, Milena Cozzetto, Doriana De Gaetani, Cosimo Delli Santi, Felice detto Feliciano Ferretti, Nazareno detto Nazario Galeone, Maurizio detto Bacocco Iunco, Rosaria Mancuso, Giuseppe Nardelli, Antonella Patisso, Beniamino Pozzessere, Antonio Proto, Valeria Leonarda Roberto, Serena Moretti

Legalità e sviluppo per Oria: Giuseppe Argese, Giulio Caforio, Claudia Candida, Francesco Carone, Giuseppe Carrozzo, Barsanofio Chiedi, Cosimo Corrado, Paride Gabriele Desimone, Lucia De Virgilis, Silvia Farina, Luana Gioia, Edmea Grassi, Grazia Lacorte, Addolorata Meo, Luigi Perrucci, Giovanni Trentino

Oria è: Anna Asciano, Lucia Carbone, Tommaso Carone, Vincenza Di Bella, Giannamaria detta Gianna D’Ippolito, Ornando detto Dino Gianfrate, Giuseppe Italiano, Giorgia Matarrelli, Franco Morleo, Antonietta Perrucci, Michele Re, Pasquale Salerno, Antonella Semeraro, Gianluca Schifone, Antonio Schirinzi, Renato Spina

Unione di Centro: Maria della Rossella Pinto, Andrearita Carpenzano, Francesco Chiera, Cosimo detto Mimmo Conte, Antonio detto Kokino De Stefano, Rosmeri De Tommaso, Cosimo Di Giovanni, Luigi Ferrajolli, Francesca Matarrelli, Luigi Mazza, Antonio Ottaviano, Cosimo detto Mimino Patisso, Lucia Perrucci, Clarissa Piccione, Salvatore Tornammé, Tommaso Monaco.

San Donaci

E’ sfida a tre per il governo dell’unico comune della provincia non commissariato, alla scadenza naturale del mandato del sindaco Domenico Fina, eletto a maggio 2013. I candidati per la Fascia Tricolore sono Dolores Bardicchia, per i 5Stelle; Angelo Marasco con San Donaci Futura e Antonella Vincenti in pista con la lista chiamata ConVincenti sindaco.

Candidato sindaco Dolores Bardicchia

Movimento CinqueStelle: Salvatore Alemanno; Gino Fanelli; Francesca Capodieci; Francesca Presta; Francesca Pepe; Massimo Cordel; Luca Cenerario; Mino Maci; Carmine Zicola; Donato Pagano; Arianna Vitti; Luciana Marziano.

Candidato sindaco Angelo Marasco:

Lista San Donaci Futura: Rosita Perrone; Carmine Brogna; Franco Rizzo; Valentina Fina; Mariangela Presta; Teresa Donateo; Gianluca Zurlo; Angelo Presta; Maria Elena Mauro; Marco Lolli; Mario Zezza; Marco Vergine

Candidato sindaco Antonella Vincenti

Lista ConVincenti: Alessandra De Mitri; Pinuccia Fortunato; Mimmo Rubino; Vincenzo Rizzo; Maurizio Greco; Pierangela Del Prete; Pompilio Perrone; Barbara Gioffreda; Alfonso Lezzi; Giovanni Lolli; Annita Serio; Maria Gilda Quarta.

Torchiarolo

Tre candidati sindaco a Torchiarolo sostenuti da altrettante liste civiche, risultato di contaminazioni tra partiti tradizionali e movimenti. A contendersi il governo cittadino sono Ruggero Blasi con la civica Torchiarolo in Movimento; Flavio Caretto, con la lista chiamata Impegno Comune; e Luca Romano, per il quale c’è Noi per Torchiarolo.

Candidato sindaco Ruggero Blasi

Lista Torchiarolo in Movimento: Luigi Benatti; Santa, detta Maria Teresa, Catalano; Cosimo Maglie; Giovanni, detto Gianni, Delle Gemme; Angelo Grassi; Angelo Antonio Greco; Grazianna Greco; Augusto Maggio; Marika Martellotti; Angela Perrone; Angela Tarantini; Annamaria, detta Anna, Tondo.

Candidato sindaco Flavio Caretto

Lista Impegno Comune: Francesca Caretto; Valentina Chionno; Emanuele Cretì; Sergio Contaldo; Maria Addolorata detta Ada Giannuzzi; Michelangelo Messito; Antonio detto Tonio Miglietta; Antonio Murrone; Gianpiero Orlando; Sara Sardelli; Vincenzo Tafuro; Michela Tommasi.

Candidati sindaco Luca Romano

Lista Noi per Torchiarolo: Antonio Antonucci; Rebecca Caracuta; Antonio Caretto; Cosima, detta Mimma, Cennamo; Nicla Cennamo; Crocefisso Cocciolo; Oronzo Daga; Emilio Grusa; Anna, detta Paola, Greco; Federica Montagna; Tomas Renna; Addolorata, detta Dolores, Tafuro.

Torre Santa Susanna

A Torre Santa Susanna ci riprova il senatore Michele Saccomanno, sindaco sfiduciato di Torre Santa Susanna, e dovrà fare i conti con gli avversari Gabriele Presta per i CinqueStelle, al debutto nel Comune, e con Antonio Ariano.

Candidato sindaco Antonio Ariano

Lista Torre prima di tutto con Ariano sindaco: Mariuscia Valentina Arena; Pompea Carluccio; Alice Carrozzo; Gianfranco Cerasino; Cosimo Antonio Diviggiano; Vincenzo Diviaggiano; Antonio Baldassarre, detto Toni, Epifani; Baldassarre Epifani; Giovanna Maria Ferrara; Marcello Petarra; Marcello Pungente; Francesco Rodi; Caterina Cecilia Solazzo; Angelo Vita; Iavana Vita.

Candidato sindaco Gabriele Presta

Movimento CinqueStelle:Paride Maci, Daniele Dell’Atti, Eupremio Coppola, Entonio D’Elia, Giuseppe Antonio Diviggiano, Simone Versienti, Daniele Saponaro, Angelo Polito, Tiziana Chimienti, Ingrid Neglia, Luigina Emiliano, Veronica Carrozzo, Roberta Scredi, Laura Versienti, Maria Antonietta Cucci, Giuseppina Epifanio

Candidato sindaco Michele Saccomanno

Lista Michele Saccomanno sindaco: Giuseppe Santo detto Pino Arena, Anna Barbarello, Marcella Di Gaetano, Susanna Di Maggio, Giuseppe Gallù, Giuseppe Saverio detto Giuse Gemma, Gilberta Giangrande, Alberto Longo, Giuseppe Maci, Serena Lucia Missere, Franesco detto Jos Morleo, Lucrezia Morleo, Martino Salvatore Pinto, Giuseppe Scredi, Nicola detto Nico Tieni, Iacopo Vigilanza.

San Pietro Vernotico

Corsa a quattro per la guida del Comune di San Pietro Vernotico. Cinzia Carrisi, assistente sociale, per il Movimento CinqueStelle; Alessandra Cursi, avvocato, a capo della lista “E’ ora! Uniti con Alessandra Cursi Sindaco”; Salvatore Mariano, insegnante, nome scelto dal Pd che si presenta con la lista civica “Per San Pietro!” e Pasquale Rizzo, avvocato, con la lista civica “Insieme per Rizzo sindaco”.

Candidato sindaco Cinzia Carrisi

Movimento 5 Stelle: Massimo Campione; Giuseppe Carrozzo, 38; Nadia Civino; Paola De Marco; Davide Dente, 23 anni; Adriano Greco;Annalisa Madau; Alessandro Martina; Sara Morroi, anni 25; Selena Nobile; Roberta Rascazzo; Francesca Sanasi; Paola Santoro.

Candidato sindaco Alessandra Cursi

“E’ ora! Uniti con Alessandra Cursi Sindaco”: Licia Arganese; Bruno, detto Gianni, Costantino, Giuseppina, detta Giusy, Caputi; Fabrizio Carella; Valentina Carella; Alessandro De Luca; Angelo Esposito; Andrea Fiorentino; Dora Grassi; Carmela Marra; Oreste Marzo; Giuseppe Monteduro; Roberto Perrone; Claudia Ponzio; Pierpaolo Prato; Luigi Spedicati

Candidato sindaco Salvatore Mariano

“Per San Pietro!”: Piero Solazzo, Francesco Gigante, Danilo Gargano, Divina Greco, Vincenzo Bernardini, Laura De Rocco, Stefania Totaro, Cosimo Carella, Francesco Ragusa, Federica Marangio, Serena Vadacca, Valerio Negro, Nicoletta Pannofino, Alberto Liaci, Mino De Iaco, Eugenia Pecoraro

Candidato sindaco Pasquale Rizzo

Insieme per Rizzo: Antonio Palma, Massimo Canoci, Raffaele Martina, Michele Lariccia, Pierpaolo Caapoccia, Aldo Garofalo, Gianluca Epifani, Maurizio Drazza, Ruggero Polito, Orlando Nasta, Antonella De Matteis, Giuliana Giannone, Paola Sozzo, Giusi Baccio, Francesca Porcelluzzi, Arianna Conte

Gallery