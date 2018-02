Elezioni, rush finale dei candidati: si vota domenica

BRINDISI - Rushe finale dei candidati al Parlamento, in corsa da Brindisi e dalla provincia: si vota domenica 4 marzo e per gli aspiranti deputati e senatori sono gli ultimi giorni per organizzare incontri e prendere posizioni su una serie di argomenti-

Partito repubblicano italiano

I candidati del Pri nei collegi uninominali di Camera e Senato Antonio D'Aautilia e Francesco Falcone incontreranno questa mattina, 27 febbraio 2018, un gruppo di operatori del mercato ortofrutticolo di Fasano. Successivamente visiteranno alcune aziende della zona industriale di Ostuni.

Nel pomeriggio alle 16 incontreranno un gruppo di sostenitori al Bar 2001 di Brindisi e alle ore 18 gli abitanti del quartiere Paradiso.

Rosy Barretta

La candidata brindisina del Pd al Senato nel collegio proporzionale Brindisi 2 fa suo l’appello lanciato stamane dall’Adoc affinché la comunità locale, le parrocchie e il Comune «facciano tutto il possibile per garantire un conforto, un pasto caldo, coperte e un tetto a quanti un tetto non hanno».

«In questi giorni di picco delle basse temperature è necessario raddoppiare gli sforzi che già in tanti compiono ogni giorno per aiutare chi soffre o si trova in situazioni di estrema difficoltà. Chiedo al commissario Giuffrè ed al vescovo la massima attenzione, anche se per fortuna è previsto un rialzo delle temperature già a partire da giovedì».