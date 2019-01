Emergenza neve: attivato Centro operativo comunale a S.Pietro e Villa Castelli

Anche a San Pietro Vernotico e Villa Castelli è stato attivato il Coc (Centro operativo comunale) per l’emergenza neve che dovrebbe interessare il territorio del Brindisino nelle prossime ore. A Mesagne mezzi spargisale già a lavoro

San Pietro Vernotico

Il comune di San Pietro Vernotico ha provveduto ad approntare le necessarie scorte di sale, censire le ditte private provviste all'occorrenza di spargisale e mezzi per spalare la neve, trasportare gruppi elettrogeni, fornire mezzi utili a liberare le strade.

Ricorrendone i presupposti, ritenuto di dover provvedere alla tutela dei cittadini, presso il Comando della Polizia locale in fiazza Falcone è operativo fino a revoca il Coc (Centro operativo comunale) di Protezione civile per monitorare le condizioni meteo ed assicurare il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione (in coordinamento con la sala operativa regionale di Protezione civile). In particolare, le funzioni di supporto del Coc riguardano pianificazione e censimento danni, assistenza alla popolazione, materiali e mezzi, servizi essenziali, viabilità, struttura informatica e comunicazioni. Il numero di riferimento è 0831/671014.

Nel territorio di San Pietro Vernotico non ci sono interdizioni alla viabilità. Il Centro notturno per persone senza fissa dimora “Erga Omnes” in via Albatros, Contrada Canimazzi, è a disposizione di chi dovesse averne bisogno.

Le attività di sovrintendenza coordinamento e raccordo delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati fanno capo al vice sindaco, Giuliana Giannone e all'assessore delegato alla Protezione civile, Raffaele Martina.

Villa Castelli

Protezione civile e Polizia locale a lavoro dalle 16 di oggi, mercoledì 3 gennaio, per tutelare l’incolumità dei cittadini per l’emergenza neve. Alle 12.39 presso il Comune si è tenuta una riunione operativa alla presenza del sindaco Vitantonio Caliandro, del presidente dell’associazione di Protezione civile Prociv-Arci Adriano Bellanova, il suo vice Francesco Pratese, il presidente del Ser radio soccorso Villa Castelli Leonardo Miccoli: al termine della riunione il sindaco ha immediatamente emesso una ordinanza sindacale di attivazione del Coc, Centro operativo comunale.

Mesagne

Nella serata di oggi, giovedì 3 gennaio, alcuni mezzi predisposti dall'ufficio Lavori pubblici coadiuvati dai Vigili urbani, hanno cosparso di sale ponti e incroci che si trovano all'ingresso della città, per evitare che le strade si gelino e creino problemi agli automobilisti. Sale anche sulla strada per l’ospedale.