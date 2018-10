Emergenze ferroviarie: corso per i volontari della Protezione Civile

FRANCAVILLA FONTANA - Istruire i volontari delle Associazioni territoriali a gestire in modo sempre più efficace le emergenze in ambito ferroviario. Questo l’obiettivo degli incontri formativi per i volontari della Protezione Civile secondo quanto previsto dalla convenzione in atto fra Gruppo Fs Italiane e Regione Puglia.

Sabato 20 ottobre, nella sede del Comune di Francavilla Fontana, la giornata formativa ha interessato funzionari della Protezione Civile Regione Puglia, una ottantina di volontari del Coordinamento provinciale di Brindisi e 15 operatori della Croce Rossa della Provincia di Brindisi. Alla parte teorica in aula ha fatto seguito un addestramento pratico che si è svolto nella stazione di Francavilla Fontana, dove personale qualificato del Gruppo Fs Italiane ha illustrato ai volontari come intervenire in sicurezza negli impianti ferroviari.

Per tutti i volontari è, infatti, fondamentale conoscere le caratteristiche dell’ambiente ferroviario dove potrebbero intervenire. Conoscenza che può essere acquisita, durante la formazione, solo attraverso l’apprendimento dei processi di gestione e delle attività di coordinamento e assistenza alle persone.

In caso di criticità o di emergenze che interessano le aree e le linee ferroviarie - per eventi calamitosi, condizioni meteo avverse o provvedimenti specifici disposti dalle Autorità - le Associazioni di Protezione Civile sono infatti attivate dalla Sala operativa regionale della Protezione Civile Regione Puglia su segnalazione del Dirigente Centrale Coordinatore Movimento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).