Ennesimo furto di olive: arresto in flagranza di reato nelle campagne

MESAGNE - Continua l'attività di prevenzione nelle aree rurali e finalizzata a scongiurare i furti di prodotti agricoli e il taglio indiscriminato degli alberi di ulivo per ricavarne legna da ardere. Nella giornata di ieri (3 aprile), i carabinieri della stazione di Latiano hanno arrestato in flagranza di reato, per tentato furto aggravato, Francesco Ammaturo, 45 anni, di Torre Santa Susanna.

L'uomo è stato sorpreso in contrada Paradiso, agro del comune di Mesagne, in un terreno agricolo piantumato ad oliveto da dove aveva già raccolto alcuni quintali di olive depositandole in alcuni sacchi, senza l'autorizzazione del legittimo proprietario, che aveva caricato su un motocarro Ape. Il prodotto è stato recuperato e consegnato all'avente diritto. Il mezzo è stato sequestrato poiché sprovvisto di copertura assicurativa e revisione. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il torrese è stato sottoposto agli arresti domiciliari.