Ennesimo incendio auto a Brindisi: carabinieri sul posto

BRINDISI - Ancora un'auto in fiamme a Brindisi: l'incendio di origine dolosa ha danneggiato una Suzuki Ignis di proprietà di una donna di 39 anni, residente in città. L'utilitaria era parcheggiata in via Tor Pisana, nei pressi della palazzina che ospita gli uffici della Regione Puglia. Le fiamme sono divampate nella notte: sul posto sono arrivate i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri.

I pompieri hanno accertato l'origine dolosa del rogo: tre i punti di innesco. Sono stati presi di mira i due pneumatici anteriosi e uno posteriore. La donna, sposata con un militare, ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce, né di aver litigato con qualcuno nei giorni scorsi. Interrogata dai carabinieri, avrebbe precisato di non usare più quell'auto da almeno un mese.