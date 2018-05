Ennesimo incendio notturno: in fiamme una Lancia al rione Bozzano

BRINDISI – Ancora un’auto in fiamme a Brindisi. Stavolta è toccato a una Lancia Ypsilon Multijet parcheggiata in via Romania, al rione Bozzano. L’incendio si è sviluppato intorno alle ore 2 della scorsa notte (fra domenica 27 e lunedì 28 maggio).

Numerose richieste di intervento sono giunte nel giro di pochi minuti alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco. Quando i pompieri sono giunti sul posto, la parte anteriore della macchina era completamente avvolta dalle fiamme. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Brindisi. E’ da appurare l’origine della combustione.

Salgono così a tre gli incendi auto per le vie del capoluogo, nell’arco di una settimana. La serie è iniziata lo scorso 22 maggio, con un rogo in via Pastrengo, al rione Santa Chiara, che ha interessato due auto. Sempre in via Pastrengo, il 25 maggio, altre due auto sono state investite dalle fiamme.