Ennesimo incendio notturno: una macchina in fiamme al rione Commenda

BRINDISI - Ancora un incendio auto a Brindisi. Ad andare in fiamme stavola è stata una Ford Focus station wagon di colore blu parcheggiata in via Cicerone, al rione Commenda. L'episodio si è verificato intorno alle ore 2 della scorsa notte (fra sabato 19 e domenica 20 febbraio). Sul posto, su richiesta di alcuni residenti, si sono recati i vigili del fuoco.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, le fiamme sono rimaste circoscritte al vano motore del veicolo, parcheggiato lungo il marciapiede. Le altre maccchine in sosta nelle vicinanze non hanno riportato alcun danno. I rilievi del caso sono stati effettuati dai poliziotti della sezione Volanti. Da appurare le cause della combustione.