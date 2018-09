Tenta di rubare pneumatici di una Golf: rintracciato e denunciato

PEZZE DI GRECO - Ha cercato di rubare pneumatici di una Golf intestata a una società, ma i rumori in piena notte hanno svegliato i residenti i quali hanno chiamato i carabinieri e il piano è svanito. Con l'accusa di tentato furto, è stato denunciato un uomo di 31 anni, di Fasano, in trasferta nella vicina Pezze di Greco.

E' stato identificato dai militari della stazione di Pezzo Greco. I carabinieri sono riusciti a raggiungerlo per tempo: stava cercando di fuggire a bordo di un'altra auto. All'interno dell'utilitaria sono stati trovato un'ascia e arnesi per lo scasso, oggetto di una seconda denuncia in aggiunta a quella per tentato furto.