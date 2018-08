Attivato il nuovo parcheggio: altri 70 posti auto nel centro di Brindisi

BRINDISI – E’ entrato in funzione sabato pomeriggio (11 agosto) il nuovo parcheggio realizzato dall’amministrazione comunale nel cortile compreso fra la scuola media Salvemini e la scuola primaria di via De Mille, nel centro di Brindisi. L’area di sosta, affidata alla Brindisi Multiservizi, potrà ospitare fino a un massimo di 70 veicoli. Si potrà parcheggiare dalle ore 17 all’1 di ogni giorno. La sosta, indipendentemente dalla durata, costa due euro. L’ingresso si trova in via Castello; l'uscita, in viale della Libertà. Dal mattino fino alle 17, il cortile resterà a disposizione del personale scolastico delle due scuole.

L’apertura del nuovo parcheggio era stata annunciata dal sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, nel corso dell’incontro con i commercianti e le associazioni sul futuro di corso Garibaldi, svoltosi giovedì (9 agosto) presso Palazzo di Città. Lo stesso primo cittadino ieri sera, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha annunciato l’apertura del parcheggio. Ulteriori posti auto potrebbero essere ricavati prossimamente in via Spalato, nell’area confinante con il varco d’accesso alla banchina del Seno di Levante.