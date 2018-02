Era agli arresti domiciliari ma lo trovano dai vicini di casa

TORRE SANTA SUSANNA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, a Torre Santa Susanna, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Fedelino Magheriti, 47enne del luogo, per evasione. L’uomo era sottoposto al regime degli arresti domiciliari per furto, ma è stato sorpreso all’interno dell’abitazione dei propri vicini di casa senza giustificato motivo. L’arrestato dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno, è stato tradotto presso la propria abitazione per attendere sempre in regime di arresti domiciliari l'udienza di convalida davanti al gip.