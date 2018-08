Erbacce e tombini scoperti: un parco giochi dimenticato a Sant'Elia

BRINDISI – Erbacce, rifiuti, tombini scoperti: versa in inaccettabili condizioni di degrado il parco giochi (dimenticato) che si trova fra via Modigliani e via Balla, al rione Sant’Elia. Un residente del posto ha inviato in posta le foto a corredo dell’articolo. Le istantanee sono eloquenti. L’area è tutt’altro che a misura di bambino.

Da anni i cittadini chiedono di ripristinare la struttura, ma le numerose segnalazioni sono sempre cadute nel vuoto. Adesso, per l’ennesima volta, un padre di famiglia rinnova la richiesta di recuperare questo piccolo parco giochi finito nell'oblio. Perché negare un’occasione di svago ai bimbi della zona? Infondo, basterebbe poco per rimettere tutto a posto.

