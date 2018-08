“Erbacce e degrado in via Maglie, non dimenticate chi vive qui”

BRINDISI – “Per cortesia, non vi dimenticate di tagliare le erbacce cresciute spontaneamente in via Maglie”: il messaggio arriva da un pensionato che risiede in zona, nel Centro di Brindisi.

“Purtroppo da queste parti non si è ancora visto nessuno e il degrado regna sovrano”, dice con garbo. Gentilezza rara di questi tempi. “Ecco, questa la situazione in cui versano le strade e i marciapiedi: come vedete dalle foto la vegetazione è cresciuta con il trascorrere del tempo e ha invaso aiuole e tutto il resto”.

“Poiché il Comune ha deliberato interventi urgenti per restituire il giusto decoro alla città, in qualità di residente, anche a nome di tutti gli altri che vivono in questa zona, chiedo se è possibile inserire via Maglie nel calendario degli interventi delegati alla società partecipata Multiservizi e alla ditta Ecologica titolare dell’appalto per la raccolta dei rifiuti”.

Gallery